Marea Britanie renunta la regula celor 100 de mililitri in bagajul de mana

Ziare.

com

In vigoare timp de 13 ani, interdictia urmeaza sa fie eliminata ca urmare a introducerii unui nou echipament de scanare cu care vor fi prevazute toate aeroporturile din Marea Britanie pana in decembrie 2022, a anuntat Boris Johnson.Astfel, pasagerii vor putea tine in bagajul de mana, in timpul scanarii, recipiente cu apa, dar si echipamente electrice, lucru de asemenea interzis pana acum, relateaza Huffington Post "Avem cea mai mare retea aviatica din Europa, milioane de oameni tranzitand aeroporturile noastre in fiecare an in interes de serviciu, pentru a merge in vacanta si pentru a-si vizita familiile.Ne pregatim sa simplificam aceste calatorii prin introducerea acestei tehnologii de ultima generatie, care va reduce neplacerile pentru calatori si va imbunatati masurile de securitate", a declarat Johnson.Regula ca toate lichidele sa fie transportate in recipiente de maximum 100 de mililitri, ambalate intr-o punga transparenta din plastic, a fost introdusa in 2006, in urma unui atentat cu un dispozitiv exploziv in forma lichida ascuns in butelii de bauturi racoritoare de pe Aeroportul Heathrow, dejucat la acea vreme de fortele de securitate britanice.C.S.