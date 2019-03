Marea Britanie risca sa ramana in Uniunea Europeana, spune May

Ziare.

"Daca parlamentarii sustin Acordul Brexit, Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana. Daca il resping, nu va sti nimeni ce se va intampla", a declarat Theresa May, citata de Associated Press.Premierul britanic a avertizat ca amanarea Brexit ar putea conduce la "noi luni si ani de dispute" politice."Daca vom intra pe acest drum, s-ar putea sa nu mai parasim niciodata Uniunea Europeana", a atras atentia Theresa May.Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va trebui amanata chiar daca Acordul Brexit va fi aprobat de Camera Comunelor, deoarece nu mai este timp suficient pentru ratificarea documentului de catre tarile si institutiile europene, a afirmat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier.Intrebat daca este posibil ca Acordul Brexit sa fie ratificat de Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor il va aproba pe 12 martie, Michel Barnier a raspuns, potrivit publicatiilor Die Welt si El Mundo: "Nu, nu. Ar urma sa fie o prelungire a negocierilor motivata ori tehnica"."Dar trebuie intrebata Marea Britanie. Daca va fi acordat votul pe 12 martie, iar procedura dureaza doua luni, atunci s-ar justifica", a spus negociatorul-sef al UE, conform cotidianului The Independent.Michael Barnier a subliniat ca Bruxellesul este pregatit sa ofere Londrei "garantii suplimentare, asigurari si clarificari ca solutia mentinerii statutului frontierei irlandeze va fi doar temporara". "In opinia mea, problema nu trebuie prelungita trei sau sase luni, deoarece nu trebuie prelungita starea generala de incertitudine in Europa dupa scrutinul europarlamentar, dar decizia le va apartine sefilor de state", a explicat Barnier.Decizia amanarii iesirii Marii Britanii din UE poate fi luata de Consiliul European.