Marea Britanie se alatura SUA in misiunea de protejare a navelor in Golful Persic

Marea Britanie se alatura Statelor Unite intr-o "misiune internationala pentru securitatea maritima" in Stramtoarea Hormuz, situata la intrarea in Golful Persic, a declarat Dominic Raab, ministrul britanic de Externe, conform cotidianului Times of Israel."Misiunea va contribui la consolidarea securitatii si va oferi garantii industriei maritime", a precizat Dominic Raab.Guvernul Angela Merkel a respins solicitarea Administratiei Donald Trump privind participarea Germaniei la misiunea navala din Golful Persic, care are rolul contracararii actiunilor Iranului.In urma cu doua saptamani, Marea Britanie a anuntat trimiterea de nave militare in zona Golfului Persic, pentru escortarea tuturor vaselor sub pavilion britanic, in contextul tensiunilor cu Iranul, care a capturat un petrolier britanic ca reactie la o masura similara adoptata de Londra. Marea Britanie a anuntat ca va incerca sa creeze o misiune europeana de protectie maritima pentru a asigura tranzitul navelor prin Golful Persic.Rusia si Iranul au anuntat saptamana trecuta semnarea unui protocol de cooperare militara care include posibilitatea efectuarii de exercitii navale comune in Stramtoarea Hormuz, in contextul tensiunilor cu Statele Unite si Marea Britanie.Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat recent capturarea unui petrolier britanic in Stramtoarea Hormuz, in replica la oprirea in Stramtoarea Gibraltar a unui vas care ar fi transportat petrol iranian destinat Siriei. Nava britanica Stena Impero a fost oprita de Gardienii Revolutiei pentru "nerespectarea codului maritim international, la solicitarea Autoritatii portuare si maritime din provincia Hormuzgan". Marea Britanie si Statele Unite au condamnat vehement capturarea petrolierului britanic.In urma cu o luna, membri ai Fortelor navale regale britanice au capturat petrolierul Grace 1, suspectat ca ar fi transportat petrol iranian spre Siria prin incalcarea sanctiunilor impuse de Statele Unite si de Uniunea Europeana. Administratia de la Teheran avertizase ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat in Gibraltar.Incidentele maritime au intervenit intr-un moment sensibil, amplificand criza dintre Iran si Occident pe tema Acordului nuclear din 2015, contestat vehement de Administratia Donald Trump. Ministrul spaniol de Externe, Josep Borrell, a declarat ca petrolierul din largul Gibraltarului a fost capturat la solicitarea Statelor Unite.Relatiile Statelor Unite cu Iranul sunt tensionate din cauza sanctiunilor impuse de Administratia Donald Trump dupa retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Presedintele SUA vrea limitarea activitatilor nucleare si balistice iraniene. Tensiunile s-au amplificat dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana.