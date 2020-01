Marea Britanie se pregateste pentru furtuna Brendan. Vor fi rafale de vant de pana la 130 km/ora

Ziare.

A fost lansata o alerta pentru zonele de coasta - drumurile si localitatile pot fi afectate de furtuna Brendan, care va duce la formarea de valuri mari, potrivit The Guardian.Irlanda de Nord se afla deja sub cod galben, iar mare parte din vestul Marii Britanii si nord-estul Scotiei se vor afla sub aceeasi avertizare incepand de luni, la pranz.Autoritatile au precizat ca este posibil ca traficul sa fie afectat.Sambata, in Scotia au fost inchise mai multe sosele, iar ploile abundente si rafalele de vant au afectat traficul feroviar. Principala autostrada de la granita Angliei spre Edinburg a fost inchisa vehiculelor mari pentru mai multe ore.