Marea Britanie testeaza luni ce ar insemna reintroducerea controalelor vamale la frontierele cu UE

Testul numit "Operatiunea Brock" se va desfasura la Dover. La ore de varf, pana la 16.000 de camioane tranziteaza acest port, venind sau indreptandu-se catre Calais, Franta, de cealalta parte a Canalului Manecii.Pentru a afla cat cat de mari vor fi cozile si ce masuri trebuie sa ia, autoritatile britanice vor controla in vama 150 de camioane, ca test. In cadrul actiunii, sectoare rutiere nefolosite, dar si un aeroport nefolosit de la Manston, situat la 32 de kilometri nord de Dover, vor fi transformate in parcari."In cadrul Operatiunii Brock, vom face astfel incat sistemul sa fie deplin operational", a anuntat o purtatoare de cuvant a Ministerului britanic al Transporturilor.Autoritatile de la Londra sunt obligate sa ia in calcul un Brexit fara acord, in conditiile in care mai e putin pana la separarea dintre Marea Bitanie si UE, iar multi dintre ministri cabinetului May sustin, in continuarea, ca acordul pentru Brexit este "mort"