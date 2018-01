Marea Britanie va crea o unitate speciala pentru combaterea ''stirilor false''

Ziare.

com

"Traim intr-o epoca a stirilor false si a relatarilor divergente", a declarat presei purtatorul de cuvant, potrivit Reuters si AFP."Guvernul va raspunde cu o utilizare mai buna si mai intensa a comunicatiilor de securitate nationala pentru a combate aceste provocari complexe interconectate", a adaugat el.Anuntul a fost facut dupa o reuniune a Consiliului National de Securitate, din care fac parte ministri si oficiali din domeniul securitatii si care a aprobat rezultatele preliminare ale unei analize ample privind capacitatea Marii Britanii de a raspunde la toate tipurile de amenintari."Vom porni de la capacitatile existente prin crearea unei unitati speciale privind comunicatiile de securitate nationala. Aceasta va avea ca sarcinasi a altor tipuri de actori. Ii va descuraja in mod mai sistematic pe adversarii nostri si ne va ajuta sa facem fata prioritatilor noastre de securitate nationala", a mai spus purtatorul de cuvant.El nu a oferit detalii despre cum va functiona aceasta unitate si despre locul unde isi va avea sediul.si de imagini modificate in incercarea de a submina institutii occidentale.Rusia neaga acuzatiile ca s-ar fi implicat in scrutine din alte tari, cum a fost referendumul din iunie 2016 din Marea Britanie privind Brexit-ul si alegerile prezidentiale din SUA din acelasi an.Si Comisia Europeana a ales 39 de experti care sa faca parte dintr-un grup al carui scop este combatarea fenomenului stirilor false si dezinformarii online. Grupul este format din reprezentanti ai societatii civile, mass-media si persoane din mediul academic, unul dintre ei fiind profesor universitar in Romania. Prima intalnire a expertilor a avut loc pe 15 ianuarie 2018.