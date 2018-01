Marea Britanie vrea sa introduca o taxa pe paharul cu cafea

Ziare.

com

Initiatorii proiectului spera ca aceasta taxa, echivalentul a 34 eurocenti, va incuraja consumatorii sa se orienteze catre variante mai prietenoase cu mediul, scrie CNN Aproximativ 2,5 miliarde de pahare de unica folosinta sunt utilizate anual in Marea Britanie . Mai putin de unu din 400 sunt reciclate, potrivit comitetului de audit de mediu din Camera Comunelor. In SUA, 60 de miliarde de pahare ajung la groapa de gunoi in fiecare an, conform estimarilor din industrie.Paharele pentru cafea sunt realizate de obicei dintr-un amestec de carton si plastic, ceea ce le face sa fie greu de reciclat. Multi consumatori nu sunt constienti de acest lucru si le arunca in containerele pentru reciclare, ingreunand procesul.In cazul in care taxa va fi aprobata, cafeaua vanduta in pahare de unica se va scumpi cu 10%, o majorare semnificativa tinand cont de faptul ca rata inflatiei este de 3% in Marea Britanie.Banii stransi de pe urma taxei vor fi utilizati pentru a imbunatati procesul de reciclare, spun initiatorii.C.S.