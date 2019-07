Masura extrema pentru siguranta pe strazi: Soferii incepatori nu au voie sa circule noaptea

Ziare.

Ministerul vrea sa ia aceasta masura in contextul in care din ce in ce mai multi soferi care au permis de mai putin de un an sunt implicati in accidente rutiere, care au loc in special noaptea.Astfel ca mai multi ministri au in vedere introducerea unui sistem etapizat pentru soferii incepatori in Anglia, scrie The Guardian Pachetul de masuri implica o serie de restrictii, cum ar fi o perioada minima de invatare, interzicerea condusului pe timpul noptii sau nepermiterea accesului cu pasageri de o anumita varsta in masina.Conform regulilor actuale, conducatorii auto incepatori isi pot pierde permisul daca acumuleaza sase puncte de penalizare in primii doi ani."Avem unele dintre cele mai sigure drumuri din lume, dar intotdeauna cautam modalitati de a le face si mai sigure. Obtinerea unui permis de conducere este interesanta pentru tineri, dar poate fi si periculoasa, deoarece ai voie sa conduci singur de la inceput", a declarat ministrul britanic al Transporturilor, Michael Ellis."Vrem sa gasim modalitati prin care sa ajutam noii soferi sa fie in siguranta si sa reducem numarul de persoane ucise sau ranite pe drumurile noastre", a adaugat acesta.Momentan nu se stie cand va intra in vigoare acest pachet de masuri.A.D.