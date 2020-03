Medicii britanici primesc gratuit biciclete, cu care sa ajunga in siguranta la spital

LIVE

In ciuda restrictiilor impuse tardiv de premierul britanic Boris Johnson, metroul londonez si alte mijloace de transport in comun sunt burdusite de oameni, care se grabesc sa ajunga la serviciu. Este si cazul angajatilor din Serviciul National de Sanatate (NHS).Astfel ca se ridica problema unui transport sigur pentru cadrele medicale, iar mersul pe bicicleta ar putea fi una dintre solutii. The Independent noteaza ca mai multe companii britanice care se ocupa de inchirierea bicicletelor au inceput sa puna gratuit la dispozitia medicilor aceste vehicule., o astfel de asociatie, fondata in 2017, este una dintre organizatiile care fac tot ce se poate pentru a ajuta.Joia trecuta, Buzzbike si-a anuntat disponibilitatea de a inchiria biciclete gratis medicilor si asistentelor din Londra. De atunci, a primit peste 100 de solicitari din partea personalului medical."Am decis ca daca putem ajuta macar un medic sau o asistenta sa ajunga in siguranta la serviciu, acest efort merita. Nu ne-am fi putut imagina raspunsul urias pe care il vom primi sau mesajele de multumire pe care le-am primit de la eroii NHS din prima linie", a declarat pentru sursa citata Tom Hares, CEO si co-fondator al Buzzbike.Un medic care lucreaza in unitatea de terapie intensiva de la King's College Hospital din Camberwell, Londra, a primit deja bicicleta de la Buzzbike, dupa o tura de noapte."Cred ca este o idee foarte buna. De obicei, ajung la serviciu cu transportul public, dar, evident, din cauza coronavirusului, incerc sa evit cat mai mult transportul public", a spus el.A.D.