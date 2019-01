La Londra, de Revelion, s-a transmis un mesaj pro-european in sapte limbi, inclusiv in romana

Ziare.

com

Pana la 12.000 de artificii au luminat cerul Londrei imediat dupa ce Big Ben a anuntat miezul noptii de luni spre marti, implicit inceputul unui nou an, informeaza site-ul cotidianului The Independent.Cu aceasta ocazie, primarul Londrei, Sadig Khan, a dorit sa transmita un "mesaj de sprijin" celor peste un milion de cetateni europeni ce locuiesc in Londra, in conditiile in care Marea Britanie urmeaza sa paraseasca anul acesta Uniunea Europeana Mesajul "Londra este deschisa" a fost rostit in sapte limbi: engleza, spaniola, poloneza, franceza, italiana, germana si romana.