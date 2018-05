Mesajul Theresei May catre britanici: Aveti incredere in mine

Ziare.

com

Administratia sa conservatoare este divizata in ce priveste modelul de acord vamal pe care Marea Britanie urmeaza sa il aiba cu Uniunea Europeana dupa iesirea din UE, transmite AFP.Diviziunile au izbucnit la lumina zilei saptamana trecuta cand ministrul de externe Boris Johnson a calificat ca "nebunesc" un proiect de uniune vamala pentru post-Brexit sustinut de Theresa May.Premierul insa a insistat: "Puteti avea incredere in mine"."Drumul pe care sunt pe punctul de a-l defini este drumul care va duce la Brexitul pentru care oamenii au votat", a scris ea in Sunday Times."Voi avea nevoie de ajutorul si sprijinul vostru pentru a ajunge acolo. In schimb, angajamentul meu fata de voi este simplu: Nu va voi abandona", a subliniat ea.Pentru Theresa May, acordul cu UE trebuie sa protejeze Constitutia britanica, integritatea economica si sa respecte acordurile de pace cu Irlanda de Nord.