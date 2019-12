Miliardar rus, ucis pe strada in Marea Britanie, in timp ce isi plimba cainele

Ziare.

com

Politia din Surrey a confirmat ca Dmitry Obretetskiy, in varsta de 49 de ani, a murit la sfarsitul lunii noiembrie, in urma unui incident petrecut in Oxshott, un sat in apropiere de Londra, transmite CNN.Cazul lui Obretetskiy este cel mai recent in seria deceselor unor cetateni rusi proeminenti, stabiliti in Marea Britanie. Miliardarul a fost transportat la spital, acest fiind grav ranit, a declarat politia din Surrey.. Pana acum, politistii nu au arestat pe nimeni, dar o investigatie este inca in desfasurare. Familia miliardarului a spus ca barbatul era "linistit si retras".Pavel Borovkov, prieten al barbatului de 15 ani, a confirmat pentru CNN ca afirmatiile facute pentru site-ul web LIFE, in care a pus la indoiala circumstantele decesului lui Obretetskiy, erau adevarate.Borovkov a declarat pentru LIFE ca "oamenii din Londra conduc foarte prudent". "", a spus barbatul.Potrivit paginii web din Rusia gazeta.ru, Obretetskiy se mutase impreuna cu familia sa la Londra in urma cu mai multi ani.