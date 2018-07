Ministrul Apararii din UK acuza Rusia ca a ucis un cetatean britanic pe teritoriul Marii Britanii

Ziare.

"Simpla realitate este ca", a declarat Williamson."Cred ca toata lumea va condamna alaturi de noi actiunile Rusiei", a adaugat acesta.Politia a confirmat faptul ca cele doua persoane din Amesbury au intrat in contact cu un obiect contaminat cu Novicioc, la cativa kilometri de locul unde agentul rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, au fost atacati cu substanta neurotoxica in luna martie.Este neclar daca Williamson s-a referit la atacul asupra familiei Skripal sau la noul atac. Marea Britanie a dat vina pe Rusia pentru otravirea din martie, dar Rusia a negat orice amestec.Politistii au declarat luni ca femeia care a murit a fost expusa la o doza mare de agent neurotoxic Novicioc.Seful Directiei pentru Combaterea Terorismului din Marea Britanie a declarat luni ca detectivii nu au reusit sa isi dea seama daca in cele doua cazuri de otravire a fost folosit un agent din acelasi lot.Politia britanica a deschis luni dimineata o ancheta pentru crima, in urma decesului britanicei Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani.Momentan nu exista dovezi ca victimele de la Amesbury au vizitat vreuna din locatiile care au fost decontaminate in urma tentativelor de ucidere a lui Serghei si Iuliei Skripal in luna martie.