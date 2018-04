Ministrul britanic de interne a demisionat

Ziare.

Guvernul May si in special Rudd au fost in ultimele doua saptamani tintele criticilor opozitiei, pe fondul unei crize legate de situatia imigrantilor originari din Caraibe.Lunea trecuta, ministrul de interne anuntase ca guvernul britanic va acorda compensatii unora din imigrantii caraibieni al caror statut a fost considerat ilegal dupa decenii de sedere in Regatul Unit si va renunta la taxele solicitate pana acum acestora pentru acordarea cetateniei.Cei cunoscuti sub denumirea generica de migranti "Windrush" (dupa numele unei nave legate de primul val important de imigranti din Caraibe din perioada postbelica) fusesera solicitati de Regatul Unit sa suplimenteze forta de munca, in perioada 1948-1971. Unora dintre ei li s-au solicitat ulterior documente pe care nu fusesera obligati sa le pastreze, iar unii au fost amenintati cu deportarea.Joi, premierul May si-a cerut scuze pentru situatie, printr-o scrisoare catre ziarul comunitatii africane si caraibiene, "The Voice", mentioneaza Reuters.Zilele trecute, s-a aflat ca serviciile conduse de Rudd aveau obiective privind numarul de imigranti clandestini care trebuie expulzati, iar ea nu a negat ca stia despre acest lucru, reaminteste AFP. O comisie parlamentara a acuzat-o ca i-a indus in eroare pe deputati.Amber Rudd era ministru din 2016, iar demisia ei reprezinta o lovitura pentru Theresa May, inaintea alegerilor locale de joi, care vor oferi un indiciu semnificativ despre popularitatea guvernului conservator, arata AFP.