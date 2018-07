Ministrul de Externe a facut o gafa "conjugala" in China

Ziare.

"Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi, transmite AFP.Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in locul lui Boris Johnson, s-a corectat imediat: "Sotia mea este chineza - ce teribila greseala pe care nu trebuia sa o fac", a recunoscut el in hohotele de ras ale gazdelor.China si Japonia intretin relatii cel putin complicate, chinezii reprosandu-le frecvent vecinilor lor ca nu au recunoscut suficient crimele comise de armata de ocupatie japoneza in China in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.In momentul in care Marea Britanie se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, Jeremy Hunt a ales China ca prima destinatie a primului sau turneu in strainatate in speranta intaririi relatiilor comerciale dintre cele doua tari. El urmeaza sa viziteze Parisul si Viena."Relatia mea cu China are radacini adanci", a afimat seful diplomatiei de la Londra, vorbind despre prima sa vizita in tara la 19 ani. "Sotia mea este chineza, iar copiii mei sunt pe jumatate chinezi. Avem bunici care traiesc la Xian (nord) si puternice legaturi de familie in China", a continuat el."Marea mea speranta este ca vom reusi sa sa aprofundam prietenia dintre China si Marea Britanie, ceea ce inseamna sa abordam subiectele asupra carora avem puncte de vedere diferite", a declarat ministrul britanic.