Ministrul de externe irlandez: Marea Britanie va trebui sa isi amane iesirea din UE

''Daca va exista o propunere complet noua dinspre Regatul Unit, cred indubitabil ca va fi nevoie de mai mult timp de luat in considerare de catre UE si ca acest lucru ar implica probabil o extindere a articolului 50 sau o retragere a articolului 50 pentru moment'', a declarat Coveney pentru postul public de televiziune irlandez RTE.Prim-ministrul britanic Theresa May a cerut joi Bruxellesului noi garantii pentru a o ajuta sa obtina ratificarea acordului de Brexit de catre deputatii britanici, dar liderii europeni au parut agasati de aceste solicitari considerate prea vagi.Europenii, care s-a declarat cu totii "gata sa o ajute" pe Theresa May, au adoptat un text, fara valoare juridica, menit sa atenueze ingrijorarile parlamentului britanic. Dar ei au repetat ca acordul de divort "nu poate fi renegociat" si nu si-au ascuns nerabdarea fata de solicitari considerate inca prea vagi privind noua relatie pe care Londra vrea sa o innoade cu UE dupa Brexit."Prietenii nostri britanici trebuie sa ne spuna ce vor, in loc sa ne faca sa spunem ce vrem noi", a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in fata presei. Juncker a adaugat ca executivul european va publica pe 19 decembrie "toate informatiile general utile care privesc pregatirea unui 'no deal' ", ipoteza unui Brexit fara acord devenind pe zi ce trece tot mai probabila.Noile garantii cerute de Theresa May privesc asa-numitul "backstop", solutia imaginata pentru a impiedica revenirea unei frontiere fizice intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, care ar pune in pericol acordurile de pace de pe insula. Aceasta "plasa de siguranta" prevede crearea unui "teritoriu vamal unic" ingloband UE si Marea Britanie dupa tranzitia post-Brexit, care nu ar trebui sa se aplice decat in caz de esec al negocierilor care urmeaza privind viitoarele relatii comerciale ambitioase pe care Londra si Cei 27 vor sa le stabileasca.