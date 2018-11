Ministrul spaniol de Externe crede ca Marea Britanie se va destrama inaintea Spaniei: David Cameron a jucat poker pe tema tarii sale

Ziare.

Intr-un interviu acordat site-ului de stiri Politico.eu, Josep Borrell afirma ca fostul premier David Cameron s-a "jucat" cu viitorul Marii Britanii cand a convocat din ratiuni electorale referendumul pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana. Seful diplomatiei spaniole a reiterat insistenta Spaniei ca negocierile privind statutul Gibraltarului, provincie britanica vecina cu Spania, sa fie organizate de Bruxelles separat de cele cu Marea Britanie."Sunt foarte ingrijorat de unitatea Marii Britanii, mai mult decat de unitatea regatului Spania.", a spus Josep Borrell, referindu-se la revendicarile separatiste din regiunea spaniola Catalonia, dar si la cele din provinciile britanice Scotia si Irlanda de Nord.", a spus Borrell, referindu-se la"Negocierile dintre Marea Britanie si UE nu se aplica la Gibraltar", a adaugat Borrell, pledand pentru discutii separate.La randul sau, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a avertizat marti ca Madridul va vota impotriva acordului intre UE si Marea Britanie pe tema Brexit daca textul referitor la statutul Gibraltarului nu va fi modificat.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici.Referendumul care a decis Brexit a generat o profunda criza interna in Marea Britanie, in contextul in care Scotia, Irlanda de Nord si Tara Galilor au semnalat ca vor mentinerea in UE, avertizand chiar cu independenta.Fostii premieri Tony Blair si John Major au atras atentia ca eventuala iesire din UE va pune in pericol unitatea Marii Britanii, afectand acordul de pace privind Irlanda de Nord si alimentand miscarea proindependenta in Scotia. "", a declarat John Major, premier conservator britanic in intervalul 1990-1997."Votul in favoarea iesirii din UE pune in pericol viitorul Irlandei de Nord", a spus, la randul sau, fostul premier laburist Tony Blair.