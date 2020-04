Miss Anglia renunta la coroana si devine din nou doctor

Ziare.

Dupa ce a castigat premiul de cea mai frumoasa femeie din Anglia, Bhasha Mukherjee a renuntat sa mai lucreze ca medic, informeaza CNN Ea a inceput sa faca munca de caritate in Turcia, India, Pakistan si alte tari din Asia si Africa.La inceputul lunii martie, ea se afla in India, unde ducea donatii in scoli si sprijinea un orfelinat.Pe fondul pandemiei, Bhasha s-a intors insa in Marea Britanie si a primit mesaje din partea fostilor colegi de la Pilgrim Hospital din Boston, aflat in estul Angliei.Femeia a contactat astfel conducerea spitalului si si-a aratat disponibilitatea sa lucreze din nou.Bhasha Mukherjee a declarat ca s-ar fi simtit prost sa poarte coroana de Miss Anglia in timp ce oamenii din jurul sau mor din cauza coronavirusului."Cand faci aceasta munca umanitara in strainatate, inca mai trebuie sa-ti pui coroana, sa te pregatesti, sa arati bine. Am vrut sa ma intorc acasa si sa ma duc direct la munca. Am simtit ca pentru asta am primit diploma si ca un moment mai bun sa faci parte din acest sector nu exista. Stiam ca pot ajuta", a afirmat Bhasha Mukherjee.Ea s-a mutat in Anglia din Kolkata la varsta de 9 ani.In Marea Britanie s-au inregistrat pana acum 51.608 cazuri de coronavirus, iar 5.373 de persoane au murit.Printre persoanele testate pozitiv se afla si premierul Boris Johnson, mutat ieri seara la terapie intensiva. C.S.