Moment istoric: Parlamentul European a ratificat acordul de retragere a Regatului Unit din UE (Video)

Documentul a fost aprobat cu, ceea ce inseamna ca este intrunita majoritatea simpla a voturilor exprimate (conform articolului 50 al Tratatului privind Uniunea Europeana).Dupa vot, eurodeputatii au cantat impreuna "Auld Lang Syne", un vechi cantec scotian de despartire, si s-au tinut de maini in mod simbolic, iar la final au aplaudat. "Always united" (foto) scria pe esarfele purtate de membrii taberei Remain. Nu putini au fost cei care au lacrimat. Momentul s-a incheiat cu aplauze.Pentru a intra in vigoare, acordul de retragere dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit mai trebuie sa fie supus unui vot final (cu majoritate calificata) in Consiliu.Regatul Unit va parasi blocul comunitar, la care a aderat in 1973,, atunci cand drapelul acestei tari va fi retras de la institutiile Uniunii Europene.