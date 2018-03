Moscova cere explicatii Londrei privind perchezitionarea unui avion rus. Cum raspunde Marea Britanie

Marea Britanie spune ca este o operatiune de rutina

"Daca nu exista nicio explicatie, partea rusa va considera ca actiunile impotriva avionului nostru sunt ilegale si isi rezerva, de asemenea, dreptul de a lua masuri similare impotriva companiilor aeriene britanice", se arata intr-un comunicat emis sambata de Ministerul Transporturilor de la Moscova, informeaza site-ul cotidianului The Independent.Avionul rus de pasageri efectua un zbor regulat pe ruta Moscova-Londra. Oficiali diplomatici rusi au transmis ca autoritatile britanice au incercat initial sa cerceteze aeronava fara sa permita echipajului sa fie de fata, insa in cele din urma au permis prezenta capitanului.Actiunile partii britanice in legatura cu avionul rusesc Aeroflot blocat temporar pe aeroportul Heathrow din Londra sunt contrare practicii internationale privind perchezitionare avioanelor, a declarat un purtator de cuvant al companiei aeriene de stat Aeroflot, citat de agentia Tass."In acest moment, nu avem alta explicatie decat aceea ca incidentul de la Heathrow este intr-un fel sau altul legat de politica ostila pe care guvernul britanic a adoptat-o in privinta Rusiei", a comunicat Ambasada Rusiei, facand referire la valul de expulzari de diplomati rusi si occidentali in urma atacului neurotoxic de la Salisbury, atribuit Moscovei. Rusia insa neaga acuzatiile ca ar fi implicata in cazul fostului spion rus Serghei Skripal.Ben Wallace, ministrul britanic de stat pentru Securitate, adjunct al ministrului de Interne, a declarat ca perchezitionarea avioanelor este o operatiune de rutina."Este rutina ca Fortele de Frontiera sa perchezitioneze avioane pentru a proteja Marea Britanie de crima organizata si de cei care incearca sa introduca substante daunatoare cum ar fi droguri ori arme de foc in tara", a declarat Wallace, citat de cotidianul The Independent."Odata ce aceste controale au fost efectuate, avionul a fost lasat sa-si continue calatoria sa", a adaugat oficialul.