Nepoata lui Skripal spune ca fostul spion si fiica lui au sanse infime de supravietuire

Viktoria Skripal sustine ca prognosticul pentru cei doi "nu este deloc bun" dupa ce au fost otraviti cu o neurotoxina in Salisbury pe 4 martie, scrie The Guardian."Am poate 1% speranta. Orice ar fi fost, au sanse foarte mici de supravietuire. Ar putea fi invalizi pentru tot restul vietii", a declarat ea pentru BBC.Viktoria a mai dezvaluit ca mama lui Skripal nu a fost informata de incident, adaugand ca "prioritatea a fost sa ne protejam bunica, pentru ca ea sa nu afle de nimic".Mai multe tari au urmat exemplul Marii Britanii si au luat masuri diplomatice impotriva Rusiei, despre care se crede ca este responsabila de atac.Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat ca "seria fara precedent de expulzari" a diplomatilor rusi transmite un mesaj puternic Moscovei ca nu poate ignora legile internationale Vorbind in fata cabinetului marti, prim-ministrul a precizat ca 23 de tari au expulzat peste 115 diplomati rusi. Ea le-a transmis colegilor ca acesta este un semnal ca "nu vom tolera incercarile lor de a incalca legile internationale sau de a ne submina valorile sau ameninta securitatea".