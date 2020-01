Nigel Farage vrea petrecere cu artificii, in seara iesirii Marii Britanii din UE

Ziare.

Farage vrea sa cheltuiasca aproximativ 130.000 de dolari pentru "Brexit Celebration Party" la care sa participe aproximativ 10.000 de oameni in Piata Parlamentului din Londra, pentru a marca astfel momentul in care Marea Britanie paraseste blocul comunitar dupa 47 de ani, scrie The Telegraph.Nigel Farage si presedintele Partidului Brexit Richard Tice au cerut autorizatie pentru a putea organiza acest eveniment ce ar "culmina cu un spectacol de artificii similar celui din noaptea de Revelion", sustine publicatia mentionata.Si alti politicieni pro-Brexit au anuntat ca vor sa marcheze termenul limita pentru inceperea procesului de parasire a UE la ora 23.00 GMT, in 31 ianuarie.