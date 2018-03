Europa se confrunta deja cu "Bestia din Est 2.0" - ninsori, furtuni si vant puternic. Traficul aerian este perturbat

Franta, ploi si inundatii

Pe intreg teritoriul Marii Britaniiau fost lansate avertismente meteorologice pentru zapada si gheata, scrie "Evening Standard". "The Sun" anunta ca ninsorile au inceput in centrul Londrei siTrei avertismente meteorologice au fost emise pentru zilele de vineri, sambata si duminica, cu precizarea ca exista posibilitatea sa fie afectate serviciile de calatorie din Marea Britanie. Biroul de Meteorologie avertizeaza ca valul de frig va lovi unele parti din Londra si sud-estul Angliei, potrivit presei britanice.E asteptat un strat de zapada ce va depasi 5 centimetri, in unele parti fiind posibil sa ajunga si la 20 de centimetri.Zeci de curse aeriene au fost deja anulate pe aeroportul Heathrow , iar oamenii au fost avertizati sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare.Vremea rea afecteaza aproape intreaga Europa. In timp ce in Marea Britanie sunt prognozate caderi de zapada insemnate cantitativ, in Franta se anunta ploi si posibile inundatii, iar in tarile de la Mediterana intensificari ale vantului.In Balcani sunt in vigoare diverse avertizari meteo de cod galben si portocaliu si in centrul continentului sunt anuntate ploi torentiale si ninsori.Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a emis atentionari pentru romanii care vor sa calatoreasca in Ucraina si Germania.Potrivit MAE, in perioada 16-17 martie 2018, in special in partea de nord si centru, vor exista unele conditii meteorologice severe, determinate de caderi de ninsoare, ploaie si grindina, urmate de formarea de polei si furtuni cu vant foarte puternic, ajungand pana la o viteza de 100 km/h.Noul val de frig vine la cateva saptamani dupa ce "Bestia din Est" si "Furtuna Emma" au creat perturbari masive in vestul Eurpei la inceputul lunii martie.