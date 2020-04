Numarul deceselor in Marea Britanie a crescut cu 24%. Sunt 2.921 de morti si aproape 34.000 de persoane infectate

CRITICAT APRIG, JOHNSON PROMITE SA CREASCA "MASIV" DEPISTAREA

In total 163.194 de persoane au fost testate pana joi la ora locala 8.00 (11.00, ora Romaniei), dintre care 33.718 s-au dovedit pozitive cu noul coronavirus, potrivit ministerului."Intre persoanele spitalizate in Regatul Unit, testate pozitiv cu coronavirus, din nefericire 2.921 au murit", a precizat ministerul.Serviciul de sanatate publica (National Health Service, NHS) a anuntat ca dintre cele 561 de persoane care au decedat in spitalele din tara in ultimele 24 de ore, 44 nu sufereau de nicio patologie anterioara.Regatul Unit este una dintre tarile cu cel mai mare numar de morti din cauza noului coronavirus, dupa Italia, Spania, Statele Unite, Franta, China, si Iran.Criticat din cauza lentorii in fata epidemiei, Guvernul a promis miercuri sa creasca puternic numarul testelor de detectare a infectarilor, relateaza AFP.Boris Johnson a promis sa creasca "masiv" depistarea noului coronavirus, in urma unor critici tot mai aprige cu privire la strategia sa in lupta impotriva pandemiei."Vom creste masiv testele", a dat asigurari seful Guvernului intr-o inregistrare video, postata pe Twitter, din apartamentul sau de la Downing Street, unde se afla in carantina, dupa ce a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 saptamana trecuta."In acest fel vom debloca bataia de cap a coronaviruslui (...) si o vom invinge", a subliniat liderul conservator.Johnson a facut aceste declaratii in urma "tristei zile de miercuri", a recunoscut el, cand s-au anuntat 563 de decese de COVID-19, un "record", iar autoritatile sanitare au inregistrat in total 2.352 de decese la spital.Joi, presa ataca unanim Guvernul in legatura cu problema despistarii, de la tabloidul de stanga The Mirror, care denunta un "dezastru", la cotidianul conservator The Telegraph, in general foarte favorabil premierului, care isi exprima ingrijorarea, pe prima pagina, fata de "intrebari fara raspuns".Daily Mail considera "socant" faptul ca doar 2.000 de angajati ai NHS au fost testati. Acest numar este "departe de ceea ce ar trebui sa ne asteptam, dar este un inceput bun", a sarit in aparare, la BBC, directorul medical al Public Health England Paul Cosford.Autoritatile britanice au ales mai intai sa rezerve testele cazurilor celor mai critice, insa au revenit asupra strategiei si intentioneaza sa treaca de la 8.000 de teste zilnic la 15.000 in zilele urmatoare.Ele nu reusesc insa sa fie atat de puternice cat se doreste, din cauza dificultatii in a se aproviziona - cererea este puternica peste tot in lume, iar laboratoarele private nu sunt abilitate sa testeze, un lucru care s-ar putea schimba.Obiectivul este trimiterea inapoi la munca, in cazul unor rezultate negative, a unei parti a personalului medical plasat in prezent in carantina - estimat la un sfert din total.Unora dintre ingrijitori li s-a refuzat depistarea, din cauza ca nu si-au facut o programare, dezvaluie The Sun.Joanna Pasieka, o ajutoare de ingrijitor in varsta de 39 de ani, s-a dus la un centru de depistare instalat la Wembley, in nord-vestul Londrei, la sfatul serviciului de urgente. "Mi-au spus sa vin aici, dar nu vor sa ma testeze aici fara e-mail. Nici macar nu stiu pe cine trebuie sa contactez pentru a obtine o programare", a declarat ea tabloidului.In afara numarului mic de depistari, ingrijitorii sunt ingrijorati din cauza lipsei mastilor si combinezoanelor medicale.Aparatele medicale de respitatie artificiala nu sunt nici ele suficiente, ceea ce-i obliga pe medici sa ia "decizii grave" si sa hotarasca ce pacienti pot beneficia, a avertizat British Medical Association, care reprezinta medici si studienti la medicina.Potrivit The Guardian, un mare spital londonez aproape a ramas fara oxigen din cauza afluxului pacientilor atinsi de covid-19 care necesita un ajutor respirator.