O analiza secreta a Guvernului de la Londra arata ca economia britanica va scadea dramatic dupa Brexit

Conform analizei, exista trei scenarii posibile dupa ce Marea Britanie va parasi UE. Astfel, economia ar urma sa piarda 8% daca paraseste Uniunea fara niciun acord, cinci procente daca va exista un acord de liber schimb, si o scadere a veniturilor de 2% daca Regatul Unit va ramane pe piata unica inca 15 ani, informeaza The Guardian Documentul mai arata ca industriile cele mai afecate vor fi cea alimentara, chimica si cea auto.Chris Leslie - un sustinator al grupului Open Britain care a luptat impotriva unui Brexit dur - a declarat ca "nu e de mirare ca Guvernul a refuzat in mod repetat sa publice aceasta analiza.. Nu exista nici un mandat pentru acest Brexit dur si distructiv", sustine Leslie.Eloise Todd, director executiv al organizatiei anti-Brexit 'Best for Britain', a adaugat ca "potrivit analizei secrete a Guvernului,. Aproape fiecare comunitate, regiune si sector al economiei incluse in analiza ar fi afectate negativ. (...) Este dureros de clar ca cifrele sunt o parte sumbra a acestei povesti.", a mai precizat Eloise Todd.Un purtator de cuvant al Executivului de la Londra a declarat ca nu va comenta pe seama unor documente care au aparut in presa pe surse si a precizat ca in prezent "Guvernul intreprinde o gama larga de analize in sprijinul negocierilor si pregatirilor noastre de iesire din Uniunea Europeana" si a adaugat ca "ministrii au datoria de a nu anunta nimic care ar putea risca sa ne expuna pozitia de negociere".Luni, membrii Partidului Conservator i-au cerut premierului Theresa May sa isi exprime mai clar pozitia si opiniile in privinta Brexit-ului. In cazul in care sefa Executivului refuza, ea risca sa primeasca un vot de neincredere.C.S.R.