O cunoscuta cantareata de opera a fost jefuita in plina strada in Londra

Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul orei 3.10 PM miercuri, cand a vazut o femeie in varsta atacata.Dupa ce a intervenit pentru a o ajuta, cantareata a fost la randul sau talharita, a precizat agentul ei.Mezzo-soprana galeza se afla la Londra pentru a participa la un concert caritabil de colinde la biserica St Luke din Chelsea."In mod miraculos, Katherine a reusit sa cante la concert, deoarece nu a vrut sa dezamageasca fundatia caritabila", a adaugat agentul ei.Politia a declarat ca a fost chemata sa intervina in cazul unui jaf comis pe King's Road, in Chelsea, la ora 3.10 PM, in data de 4 decembrie.Oamenii legii au arestat doua fete in varsta de 15 ani sub suspiciunea de furt, a precizat o purtatoare de cuvant a politiei."O femeie din public a incercat sa intervina", a adaugat purtatoarea de cuvant.Un politist a fost agresat in timpul incidentului, dar nu a necesitat tratament la spital.Cele doua fete au fost eliberate, insa una dintre acestea a fost re-arestata pe 5 decembrie in legatura cu acelasi incident, dupa ce politia a primit informatii suplimentare.