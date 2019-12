O diplomata britanica in SUA a demisionat. Nu mai voia sa vanda jumatati de adevar

Ziare.

Intr-o scrisoare de demisie citata de CNA si transmisa cu numai o saptamana inainte de alegerile generale din Marea Britanie, Hall Hall a afirmat ca a devenit tot mai "ingrozita" de solicitarile adresate serviciilor publice britanice de a transmite mesaje referitoare la Brexit care nu sunt "complet oneste".Decizia lui Hall Hall de a demisioana si scrisoarea acesteia survin intr-un moment de sensibilitati politice profunde pentru premierul Boris Johnson, care vrea sa fie reales cu promisiunea ca "poate finaliza Brexitul".Johnson a fost in fruntea sondajelor de opinie, dar avansul sau s-a redus in ultimele zile, iar oficialii sunt ingrijorati in legatura cu orice ar putea sa isi submineze sansele de a castiga o majoritate parlamentara pentru Partidul Conservator, in alegerile de joia viitoare.Un oficial din Ministerul de Externe a confirmat ca Hall Hall dar a spus ca nu a vazut scrisoarea.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe a declarat: "Nu comentam detaliile unei demisii individuale". Downing Street a recomandat CNN sa se adreseze Ministerului de Externe pentru comentarii.In scrisoarea sa de demisie, adresata ambasadorului adjunct Michael Tatham si pe care Hall Hall a pos-o la dispozitia colegilor sai din serviciul diplomatic, aceasta a afirmat ca plecarea ei nu are nicio legatura cu "a fi pentru sau impotriva Brexitului" ci este o expresie a frustrarii legate de politica.Hall Hall, care are o cariera de 33 de ani in diplomatia britanica si este fost ambasador in Georgia, a spus ca institutiile britanice sunt subminate, iar reputatia democratiei britanice in strainatate a fost "periclitata"."Am fost tot mai ingrozita de modul in care liderii nostri politici au incercat sa finalizeze Brexitul, de reticenta de a se adresa cinstit, chiar si propriilor nostri cetateni, in privinta provocarilor si a compromisurilor pe care le implica Brexitul; de utilizarea unor argumente inselatoare sau necinstite legate de implicatiile diferitelor optiuni pe care le avem; si de comportamentul fata de institutii care, daca s-ar fi intamplat intr-o alta tara, aproape sigur am fi primit instructiuni sa ne exprimam ingrijorarea, ca diplomati,", a scris Hall Hall in scrisoarea datata 3 decembrie."Devine mult mai dificil sa promovam democratia si respectarea legii daca nu respectam aceste valori fundamentale acasa", a scris diplomata.Hall Hall a mai afirmat ca nu mai poate sa impace angajamentul fata de slujba sa cu solicitarile care ii sunt adresate."Ma aflu intr-o etapa a vietii in care prefer sa fac ceva care sa imi aduca mai multe satisfactii decat sa promovez jumatati de adevaruri in numele unui guvern in care nu am incredere", a scris aceasta in scrisoare.Desi nu s-a referit in mod direct la Johnson sau la oricare alt lider britanic, Hall Hall si-a exprimat ingrijorarea legata de retorica dezbinatoare care a caracterizat politica britanica dupa referendum.Comentariile lui Johnson au devenit mai dure in ultimele luni. El a atacat incercarile de a preveni un Brexit fara acord ca fiind "o predare" in fata Bruxellesului si a respins temerile ca limbajul sau ii incurajeaza pe sustinatorii sai sa isi atace oponentii.Johnson si-a aparat retorica, afirmand la BBC, dupa o dezbatere parlamentara deosebit de ranchiunoasa din luna spetembrie, ca evitarea unor astfel de termeni risca "sa saraceasca limbajul si sa reduca dezbaterile parlamentare".Plangerile exprimate de Hall Hall reflecta o nemultumire similara in randul diplomatilor din Ministerul de Externe al Statelor Unite, in administratia lui Donald Trump. De la alegerea acestuia ca presedinte, o serie de diplomati au plecat din Departamentul de Stat si posturi cheie au ramas neocupate. Demisia lui Hall Hall este un semn ca sub conducerea lui Johnson exista nemultumiri similare.In calitate de conslier pentru Brexit, Hall Hall avea sarcina sa explice oficialilor americani din Congres si de la Casa Alba abordarea britanica de iesire din Uniunea Europeana. Ea a sugerat ca rolul sau diplomatic, care ar fi trebuit sa fie neutru din punct de vedere politic, a fost cooptat sa transmita mesaje "care nu erau pe deplin cinstite si nici impartiale politic".Hall Hall a precizat ca a facut o plangere oficiala pentru ca i s-a cerut sa transmita la Washington mesaje partizane legate de Brexit si ca a demisionat inainte de alegeri si nu dupa pentru ca plecarea sa sa nu para o reactie la rezultatul scrutinului. Hall Hall va parasi in totalitate serviciul diplomatic.Incercarile CNN de a o contacta pe Hall Hall nu au dat rezultate.