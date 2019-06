O femeie insarcinata a murit, dupa ce a fost injunghiata, la Londra. Copilul e in stare critica

Ziare.

com

Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze Metropolitan Police (Met), in care se precizeaza ca situatia nou-nascutului ramane critica.Mama a fost injunghiata intr-o locuinta din cartierul rezidential Croydon si a murit pe loc. Politia a informat rudele acesteia si se afla in asteptarea identificarii oficiale.Politia a afirmat ca un barbat in varsta de 37 de ani, suspectat de crima, a fost arestat si plasat in detentie."Este un incident oribil care a vizat o tanara mama ce si-a pierdut viata, iar copilul ei este in stare critica", a afirmat comandantul sectiei crime a politiei londoneze, Mick Norman.Ancheta deschisa urmeaza sa stabileasca ce s-a petrecut cu exactitate si sa stabileasca faptele."Violentele impotriva femeilor nu isi au locul in orasul nostru, iar crime oribile ca aceasta comise acasa demonstreaza amploarea problemelor cu care suntem confruntati", a comentat pe Twitter primarul Londrei, Sadiq Khan.