O mama si copilul ei au supravietuit miraculos dupa ce au cazut pe sinele metroului din Londra: Cine a fost eroul serii

Eroul serii a fost tatal copilului, care a sarit dupa cei doi reusind sa ii culce la pamant si sa ii ascunda in spatiul dintre sine, astfel incat trenul a trecut pe deasupra lor si nimeni nu a avut de suferit, relateaza BBC Totul s-a intamplat in statia Baker Street. Mama, care impingea caruciorul, urmarea tabela cu sosiri si nu a observat ca platforma se ingusteaza. Neatenta, ea s-a apropiat prea mult de marginea peronului si a cazut pe sine impreuna cu caruciorul.Toti cei trei membri ai familiei au scapat teferi, dar au fost transportati la spital pentru controale de rutina.Martorii au relatat pe retelele de socializare momentele cu adevarat impresionante."Conductorul trenului care se apropia tragea semnalele de alarma, oamenii tipau si aveau ochii plini de lacrimi dupa incident. Nici nu pot sa va spun cat de usurat ma simt ca nu a murit nimeni", a relatat unul dintre ei.O femeie a povestit ca intreaga platforma a fost evacuata."Ni s-a spus ca e o urgenta si ca toata lumea trebuie sa plece. Am iesit afara si in cinci minute si-au facut aparitia pompierii, politistii, ambulantele. (...) Am vazut un barbat iesind afara cu un copil, apoi o femeie cu pantalonii patati", a mai povestit cineva."Am vazut imaginile de pe camerele de supraveghere ale platformei si, discutand cu cei implicati am inteles ca a fost vorba despre un accident, dar trebuie sa subliniem ca toti calatorii trebuie sa fie atenti si sa ramana in spatele liniei galbene trasate special pentru ca ei sa fie in siguranta", a declarat Nigel Holness, director de operatiuni la TfL.