O substanta suspecta a fost descoperita la biroul ministrului britanic pentru imigratie

Ziare.

com

Pompieri si paramedici se afla la fata locului si zona din jurul biroului din sudul Angliei a fost evacuata, a anuntat politia din Hampshire, potrivit Reuters."Am fost chemati la Market Place, Romsey, in urma descoperirii unei substante suspecte", a precizat politia intr-un comunicat.Premierul britanic, Theresa May, a prezentat scuze marti reprezentatilor din 12 tari din Caraibe in legatura cu tratamentul dur aplicat de catre oficiali in domeniul imigratiei persoanelor care au sosit in Marea Britanie pe cand erau copii dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.In ultimele saptamani, politia a investigat alte cateva pachete suspecte trimise unor parlamentari britanici, insa toate s-au dovedit a fi inofensive.