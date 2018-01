O tanara de 22 de ani din Republica Moldova a fost ucisa de Craciun intr-un parc din Londra. Suspectul a fost retinut dupa Revelion

Ziare.

"Un barbat de 31 de ani a fost arestat in jurul orei 13:30 in ziua de Anul Nou, la Dalstom. El a fost arestat sub suspiciunea de ucidere a Iulianei Tudos", a declarat un purtator de cuvant al Scotland Yard."Barbatul a fost dus la sectia de politie din sud-vestul Londrei, unde a fost plasat in arest", a mentionat sursa citata.Tanara din Republica Moldova a disparut in ajunul Craciunului, iar trupul ei neinsufletit a fost gasit dupa trei zile.Iuliana Tudos era cunoscuta ca si Julia sau Lili si lucra la un pub din Camden. Ea a fost vazuta ultima oara cand se indrepta spre o statie de autobuz din Camden. Iuliana Tudos era asteptata la un prieten, care a semnalat disparitia ei.Locuitorii din Camden au strans circa 15.000 de lire sterline pentru a ajuta familia pentru inmormantare. Familia a spus ca va cheltui 4.000 de lire sterline pentru inmormantare, iar restul vor fi donati.