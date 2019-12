Exit-poll: Partidul Conservator al lui Boris Johnson castiga detasat alegerile din Marea Britanie. Dezastru pentru laburisti

Cele mai proaste rezultate pentru laburisti din 1935 incoace

Ziare.

com

Astfel, conservatorii obtin 368 de mandate, mai mult cu 51 decat in prezent si peste pragul majoritar de 326, iar laburistii doar 191, pierzand nu mai putin de 71 de mandate, informeaza The Guardian Pe locul al treilea s-a clasat Partidul National Scotian (SNP), cu 55 de mandate.Pe locurile urmatoare se afla Partidul Liberal-Democrat - 13 mandate, Partidul Verzilor - 1 mandat.Partidul Brexit, condus de Nigel Farage, nu a obtinut niciun loc.Rezultatul acestor alegeri este decisiv si pentru Brexit. Daca estimarile exit poll se vor dovedi corecte, vor fi argumentul decisiv al premierului Boris Johnson pentru retragerea rapida a Marii Britanii din Uniunea Europeana. De asemenea, o pierdere de 71 de locuri in parlament ar fi un dezastru pentru Partidul Laburist si liderul acestuia, Jeremy Corbyn.Numararea voturilor a inceput imediat dupa ora 22:00, cand s-au inchis urnele, iar rezultatele vor fi anuntate in primele ore ale diminetii de vineri.La scurt timp dupa anuntarea rezultatelor exit-poll, premierul britanic Boris Johnson a multumit tuturor celor care au votat, concluzia sa fiind: "Traim in cea mai mare democratie din lume"."Multumesc tuturor celor din mareata noastra tara care au votat, care s-au oferit voluntari, care au fost candidati. Traim in cea mai mare democratie din lume", a scris Johnson pe Facebook imediat dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor.Daca cifrele exit poll se vor adeveri, rezultatele vor fi unele dintre cele mai bune obtinute de Partidul Conservator si cele mai proaste obtinute de laburisti.Astfel, cuse situeaza foarte bine in topul mandatelor obtinute de predecesorii sai:Margaret Thatcher in 1979 - 339John Major in 1992 - 336David Cameron in 2015 - 330Theresa May in 2017 - 317David Cameron in 2010 - 306Michael Howard in 2005 - 198William Hague in 2001 - 166John Major in 1997 - 165Mai multe mandate decat in 2019 a obtinut doar Margaret Thatcher, in doi ani:Margaret Thatcher in 1983 - 397Margaret Thatcher in 1987 - 376De cealalta parte, rezultatul obtinut des-ar putea dovedi cele mai proaste pentru Partidul Laburist din ultimii mai bine de 40 de ani.Tony Blair in 1997 - 418Tony Blair in 2001 - 412Tony Blair in 2005 - 355Neil Kinnock in 1992 - 271James Callaghan in 1979 - 269Jeremy Corbyn in 2017 - 262Gordon Brown in 2010 - 258Ed Miliband in 2015 - 232Neil Kinnock in 1987 - 229Michael Foot in 1983 - 209De fapt, noteaza The Guardian, ar fi cele mai proaste rezultate pentru Partidul Laburist din 1935 incoace, an in care partidul a obtinut doar 154 de mandate, sub conducerea lui Clement Attlee.