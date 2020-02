Pasapoartele de culoare albastra revin in Marea Britanie

Ziare.

Primele pasapoarte albastru inchis vor fi eliberate incepand din martie,iar pana la mijlocul anilor 2020 toate pasapoartele britanice vor fi de aceasta culoare, reltateaza AFP.Noul pasaport va fi de asemenea "cel mai ecologic", a precizat ministerul, amprenta carbon legata de producerea sa fiind redusa la zero si de asemenea va fi cel mai sigur datorita utilizarii unor tehnologii inovatoare."Parasirea Uniunii Europene ne-a dat ocazia unica de a ne restaura identitatea nationala si de a trasa o noua cale in lume", si-a exprimat satisfactia ministrul de interne Priti Patel in acest comunicat. "Revenind la designul emblematic bleu si auriu, pasaportul britanic va fi legat din nou de identitatea noastra nationala si abia astept sa calatoresc cu acesta", a declarat ea.In mod ironic, grupul francez Gemalto va produce aceste pasapoarte, dar ele vor fi "personalizate" cu coordonatele si fotografia detinatorilor lor in Regatul Unit", precizeaza ministerul.Subiect in aparenta anodin, culoarea pasaportului inflamase dezbaterile in parlament si pe retelele de socializare. In decembrie 2017, Theresa May, pe atunci sefa guvernului de la Londra, sustinuse aceasta revenire la culoarea de altadata, considerand ca pasaportul este "marca independentei noastre si a suveranitatii noastre".Tabloidul pro-Brexit The Sun facuse campania pentru revenirea la culoarea albastra, utilizata pentru prima oara in 1921 pe pasapoarte, iar apoi abandonata in 1988.Premierul scotian, Nicola Sturgeon, ironizase "obsesia retrograda si provinciala in favoarea unui pasaport albastru".Noile pasapoarte vor purta emblemele florale ale Angliei, Irlandei de Nord, Scotiei si Tarii Galilor, natiuni constitutive ale Regatului Unit, un mod de exalta identitatea britanica pusa la incercare de Brexit.Sturgeon, al carei partid separatist SNP a castigat 47 din cele 59 de circumscriptii in Scotia la alegerile legislative din decembrie, face campanie pentru un al doilea referendum asupra independentei acestei natiuni. Si in Irlanda, alegerile din 8 februarie au inregistrat o revenire istorica a Sinn Fein, care vrea sa reunifice Republica Irlanda cu Irlanda de Nord.