Pentru prima data in istorie Londra a intrecut New York-ul la numarul de crime

Victima, in varsta de 20 de ani, a fost atacata dupa ce a parasit un bar din sudul localitatii Wandsworth.Pana in prezent, 46 de oameni au fost injunghiati, impuscati sau raniti mortal in Londra, comparativ cu New York, unde numarul cazurilor fatale a ajuns la 50, potrivit Euronews Politia din New York a investigat 18 crime in ianuarie, comparativ cu 8 care au fost cercetate in capitala Angliei.Diferenta intre numere s-a micsorat in februarie, cand politia metropolitana londoneza a inregistrat 15 crime, spre deosebire de NYPD (New York Police Department), care a inregistrat 11.Doar in luna martie, in Londra au fost investigate 22 de omucideri, iar in New York 21.Statisticile vechi de zeci ani dezvaluie un trend ingrijorator. Potrivit ziarului britanic Sunday Times, rata crimelor din orasul american a crescut cu 87% din anii '80 incoace, in timp ce in Londra a crescut cu 40% in ultimii 3 ani.Victimele atentatelor teroriste nu au fost luate in considerare pentru aceste statistici.Populatia ambelor orase este de aproximativ 8,5 milioane de cetateni.In ciuda acestor descoperiri, un purtator de cuvant al politiei din capitala Angliei a spus ca "Londra ramane unul dintre cele mai sigure orase din lume"."Met (politia metropolitana - n.red.) este ingrijorata de numarul crescut de crime in Londra, iar detectivii departamentului de omucideri fac investigatii", a adaugat purtatorul de cuvant."O crima este deja prea mult si ne straduim sa colaboram cu partenerii nostri pentru a intelege aceasta crestere si ce putem face cu totii pentru a preveni astfel de tradegii", a concluzionat reprezentantul politiei londoneze.A.D.