Pericol de prabusire a unui dig intr-un oras din Marea Britanie: Mai multi locuitori evacuati

La doua zile dupa ce aproximativ 1.500 de persoane si-au parasit locuintele, alte 55 de case au fost evacuate "din cauza riscului crescut de vreme nefavorabila in zilele urmatoare si a pericolului permanent" ca digul rezervorului de alimentare cu apa Toddbrook sa cedeze, a anuntat politia.In prima parte a zilei de sambata, locuitorilor li s-a permis sa revina pentru scurt timp in casele lor pentru a-si lua obiectele esentiale si animalele de companie, in timp ce echipajele de interventie lucrau la repararea peretelui partial prabusit al digului care ameninta sa cedeze, ceea ce ar conduce la inundarea orasului, a indicat Departamentul de Mediu.O avertizare cod galben de vreme rea valabila pentru duminica, emisa de serviciul de meteorologie britanic Met Office, vizeaza nordul Angliei si regiunea Midlands, inclusiv zona in care se afla rezervorul.Autoritatile guvernamentale au anuntat ca elicopterele militare au aruncat peste 400 de saci cu nisip in zona peretelui prabusit, iar operatiunile de pompare a apei au continuat in timp ce nivelul rezervorului a scazut incepand de joi cu 1,3 metri.Totusi, "starea digului este in continuare critica, iar riscul ca acesta sa cedeze reprezinta inca o amenintare reala", a indicat superintendent-sef Michelle Shooter.Vineri, premierul Boris Johnson a avut o intalnire cu echipele de interventie care lucreaza la repararea digului aflat in apropiere de Whaley Bridge din comitatul Derbyshire.Pe imaginile postate saptamana trecuta pe retelele de socializare online se putea vedea cum apa se revarsa peste dig. Agentia pentru mediu a emis o avertizare pentru inundatii, explicand ca nivelul raului Goyt, care traverseaza orasul Whaley Bridge, ar putea creste rapid.