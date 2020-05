Poftiti la bere gratis: O fabrica daruieste clientilor bautura ramasa

Ziare.

com

Pentru a beneficia de aceasta oferta, tot ce trebuie sa faca localnicii este sa vina cu recipiente, transmite Chronicle Live "Noi am crescut productia in asteptarea Pastelui, dar planurile ne-au fost date peste cap", a explicat Ian Robinson, unul dintre co-proprietari.Fabrica trebuie sa-si goleasca butoaiele si singura solutie pe care a gasit-o a fost sa le ofere gratis berea clientilor.In schimbul bauturii, oamenii sunt indemnati sa faca o donatie catre serviciul public de Sanatate din Marea Britanie (NHS).Proprietarii afacerii au precizat ca localnicii au primit vestea cu bratele deschise, iar o persoana a spus in gluma ca va veni cu o cada.C.P.