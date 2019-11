Politia britanica a anuntat nationalitatea celor 39 de migranti gasiti morti intr-un camion frigorific

Ziare.

Toate cele 39 de victime, 31 de barbati si opt femei, au fost identificate, iar familiile lor au fost anuntate, a mentionat politia, fara a face alte precizari, transmite AFP.Initial s-a crezut ca victimele sunt chinezi, pentru ca ulterior mai multe familii din Vietnam sa-si manifeste preocuparea fata de soarta unor apropiati ai lor de la care nu mai aveau vesti.Ambasada Vietnamului si-a exprimat joi "profunda tristete fata de moartea a 39 de vietnamezi in Essex la 23 octombrie 2019", data cand au fost descoperite cadavrele. Ambasada a transmis condoleante familiilor indoliate si le-a asigurat de sprijinul sau pentru repatrierea corpurilor neinsufletite.Mai multe persoane au fost arestate pana acum in legatura cu acest caz, atat in Vietnam cat si in SUA.Soferul camionului frigorific, originar din Irlanda de Nord, a fost inculpat de autoritatile britanice pentru omucidere din culpa, spalare de bani si complot in vederea favorizarii imigratiei ilegale. Un alt nord-irlandez care ar avea legatura cu acest caz a comparut la Dublin in fata Curtii de justitie a Irlandei in cadrul procedurii de extradare catre Marea Britanie.Alte trei persoane au fost arestate de autoritatile britanice, fiind insa ulterior eliberate conditionat.In Vietnam au fost operate alte 11 arestari in cadrul acestei anchete.