Politia britanica a arestat doua persoane in cazul camionului cu 39 de morti

Cei doi arestati vineri sunt un barbat si o femeie, amandoi in varsta de 38 de ani. Ei au fost retinuti la Warrington, in nord-vestul Angliei.Soferul camionului in care au fost gasiti cei 39, un tanar de 25 de ani din Irlanda de Nord, arestat de miercuri, a ramas deocamdata in custodia politiei, detectivii urmand sa decida mai tarziu daca sa fie pus sub acuzare, eliberat sau mentinut in arest pentru interogatoriu.Ambasada Chinei la Londra a indicat ca a trimis o echipa la Essex, unde a fost descoperit camionul. Purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe Hua Chunying a mentionat in conferinta de presa cotidiana ca politia britanica nu a finalizat deocamdata verificarea identitatii victimelor."Speram ca partea britanica sa poata confirma si verifica identitatile victimelor cat mai curand posibil si sa-i pedepseasca drastic pe criminalii implicati in acest caz", a subliniat purtatoarea de cuvant.