Politia britanica deschide o ancheta pentru crima, dupa moartea omului de afaceri rus Gluskov la Londra

Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei "comprimari la gat".Politia afirma ca, in acest stadiu, nu exista vreo proba care sa lege aceasta moarte de incidentul de la Salisbury.Detectivii fac apel la orice informatie care sa-i ajute in ancheta.Gluskov a fost adjunctul directorului companiei ruse aeriene Aeroflot.El a fost incarcerat in 1999, timp de cinci ani, in Rusia, dupa ce a fost gasit vinovat de spalare de bani si frauda.Amintim ca, la inceputul saptamanii, cetateanul rus Nikolai Guskov, un apropiat al omului de afaceri Boris Berezovski, a fost gasit mort in locuinta sa din Londra.