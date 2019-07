Politia din Londra, acuzata de atac la independenta presei

Ziare.

Politia Metropolitana londoneza a anuntat vineri ca deschide o ancheta penala in cazul telegramelor diplomatice ajunse in presa si care au dus la demisia ambasadorului Kim Darroch."I-as sfatui pe toti patronii, redactorii sefi si editorii de media traditionale sau de socializare sa nu mai publice documente guvernamentale confidentiale care ar putea fi deja in posesia lor sau care le-ar putea fi oferite si sa le predea politiei sau proprietarului de drept", adica guvernul, a precizat Basu intr-o declaratie.Ministrul de externe Jeremy Hunt, care este in cursa pentru conducerea Partidului Conservator, a scris pe Twitter ca politia a avut dreptul sa deschisa o investigatie asupra autorului acestei scurgeri, dar a adaugat ca apara "pana in panzele albe dreptul presei de a publica acele scurgeri daca le primesc si le considera a servi interesul public: asta este meseria lor".Boris Johnson, care este favorit la a-i urma in functie premierului Theresa May si care este fost jurnalist, a facut un comentariu similar sambata, in fata militantilor conservatori la Wyboston, in sud-estul Angliei."Este de neconceput ca ziare sau orice alte organizatii media care publica astfel de materiale sa fie inculpate", a spus el, precizand ca telegramele scurse in presa, desi stanjenitoare, nu constituie o amenintare la adresa securitatii nationale a Marii Britanii si ca inculparea unor jurnalisti pe aceasta baza reprezinta "o atingere adusa libertatii presei".Tim Shipman, jurnalist politic la Times, a denuntat la randul sau pe Twitter comunicatul politiei, spunand ca este "sinistru, absurd si antidemocratic".Intr-o serie de telegrame publicate in presa saptamana trecuta, ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, il califica pe presedintele american Donald Trump ca 'instabil' si 'incompetent', iar administratia americana, drept 'unica in disfunctionalitatea sa'.Aceste scurgeri au provocat furia presedintelui american, care a afirmat luni ca SUA nu ar mai fi avut "contact" cu Kim Darroch, un "tip foarte prost". Donald Trump a criticat-o de asemenea pe Theresa May, premierul britanic demisionar, care si-a facut cunoscut sprijinul pentru diplomat.In cele din urma, ambasadorul Kim Darroch si-a anuntat miercuri demisia, o plecare "foarte regretabila", potrivit prim-ministrului britanic.