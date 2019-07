Politia l-a identificat pe cel care a dat presei telegramele secrete ale ambasadorului britanic in SUA - presa

Ziare.

com

Saptamana trecuta, ziarul britanic Mail on Sunday a publicat continutul unei telegrame din partea ambasadorului Kim Darroch, in care administratia presedintelui Donald Trump este calificata drept inepta si disfunctionala, calificative care au determinat o reactie furioasa din partea liderului de la Casa Alba si au dus la retragerea ambasadorului Marii Britanii de la Washington. Donald Trump l-a calificat pe ambasadorul britanic drept un ''imbecil pretentios" cu care nu va mai avea contacte.Autoritatile britanice au lansat o ancheta pentru a identifica persoana responsabila pentru aceasta scurgere de informatii clasificate, iar fortele de politie anti-teroriste au afirmat vineri ca au lansat o ancheta penala.Conform publicatiei Sunday Times, care citeaza surse guvernamentale, fara a le mentiona identitatea, suspectul a fost identificat, iar varianta spargerii unui computer de catre un stat strain a fost exclusa."Ei cred ca stiu cine este responsabil pentru scurgerea" de informatii, a afirmat sursa citata de ziar. "Acum se pune problema construirii unui caz care sa fie prezentat in justitie. Este vorba de cineva care avea acces la dosare arhivate. Au patruns si au pus mana pe mai multe materiale. Ceva destul de primitiv".Atat Sunday Times cat si Mail on Sunday au informat ca reprezentanti ai serviciilor de informatii urmeaza sa se alature anchetei pentru identificarea suspectului prin trierea mesajelor email si a inregistrarilor telefonice.Mail on Sunday a publicat si alte informari confidentiale ale ambasadorului britanic in SUA, fara sa tina cont de avertismentul politiei, potrivit caruia publicatiile care fac acest lucru ar putea comite o infractiune.Astfel, intr-o corespondenta din mai 2018, Kim Darroch scria ca Donald Trump a decis sa retraga SUA unilateral din pactul nuclear privind Iranul din "motive de personalitate", deoarece acordul international fusese agreat in 2015 de predecesorul sau, Barack Obama. In telegrama, Darroch mai scria ca, prin aceasta, administratia americana "a stabilit un act de vandalism diplomatic".Intr-o alta telegrama, Kim Darroch a prezentat disensiunile din echipa presedintelui Donald Trump privind aceasta decizie si a criticat absenta de viziune pe termen lung a Casei Albe, conform AFP, care citeaza presa britanica."Nu sunt capabili sa formuleze o strategie pentru 'ziua de maine'; iar contactele cu Departamentul de Stat din aceasta dimineata nu sugereaza (existenta) vreunui plan de a intinde o mana partenerilor si aliatilor, fie ca este vorba de Europa sau de regiune", scria ambasadorul britanic.Acesta a mentionat ca secretarul de stat Mike Pompeo "s-a distantat subtil vorbind despre o 'decizie a presedintelui'" in timpul discutiei cu Boris Johnson.In opinia lui Kim Darroch, Mike Pompeo a lasat sa se inteleaga ca a incercat, fara succes, sa-i 'vanda' un texte revizuit presedintelui Donald Trump.