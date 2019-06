Politia s-a deplasat la domiciliul lui Boris Johnson pentru o ''cearta'' (presa)

Ziare.

Conform cotidianului The Guardian, un vecin a sunat la politie in noaptea de joi spre vineri spunand ca a auzit o cearta cu urlete si usi trantite la domiciliul lui Johnson si al partenerei sale Carrie Symonds, in sudul Londrei.Carrie Symonds a fost auzita strigand: "Pleaca" si "Iesi din apartamentul meu", sustine publicatia.Un purtator de cuvant al politiei londoneze a confirmat ca a fost primit un apel de la un vecin in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:24. "Cel care a sunat era ingrijorat de securitatea unei vecine", a explicat el."Politia s-a deplasat la fata locului si a vorbit cu toti cei de la adresa, care s-au comportat adecvat. Agentii nu au identificat nicio infractiune si nicio sursa de ingrijorare si nu a existat niciun motiv ca politia sa actioneze", a adaugat purtatorul de cuvant.Vecinul, care spune ca a inregistrat altercatia de la domiciliul sau, a povestit pentru The Guardian ca a batut de trei ori la usa lui Boris Johnson si a lui Carrie Symonds, dar ca nimeni nu a raspuns. El a spus ca a auzit "doua strigate puternice" si o "izbitura puternica" ce a zguduit imobilul.Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt si fostul sef al diplomatiei Boris Johnson vor lansa sambata, la Birmingham, primul din cele 16 evenimente electorale in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului Conservator si sef al guvernului britanic.Johnson ramane favoritul in competitia pentru succesiunea Theresei May, sondajele in randul membrilor partidului indicand ca el este aproape sigur castigatorul acestei curse electorale ale carei rezultate vor fi anuntate in a treia saptamana din iulie.