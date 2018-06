Povestea mamei care vrea sa fie trecuta ca "tata" in certificatul de nastere al fiului sau. Bebelusul ar putea ramane legal fara mama

Ziare.

Avocatii acestuia au declarat ca barbatul a putut sa ramana insarcinat din punct de vedere biologic si sa nasca, insa fusese declarat deja persoana de sex masculin din punct de vedere legal atunci cand copilul a venit pe lume.Intregul caz a fost prezentat de ziarul britanic Sunday Express . Jurnalistii arata ca acum "mama" vea sa fie identificata drept "tatal" copilului in certificatul de nastere al acestuia sau, neutru, parintele copilului.Cu toate acestea, cei de la evidenta populatiei i-au spus ca persoanele care au abilitatea de a aduce o alta persoana pe lume, trebuie inregistrate drept mame, pentru ca asta stipuleaza legea din Regat.Acesta sustine insa ca legea ar incalca prevederile drepturilor omului, legate de viata privata si familie, si a deschis un proces de in care arata ca este discriminat.Avocatii au spus pentru publicatia engleza ca alti barbati transgender care au dat nastere unor copii, au fost inregistrati pe certificatele de nastere ca mame. Ei spun ca daca omul castiga lupta, copilul va fi prima persoana nascuta in Anglia sau Tara Galilor, care nu are o mama legala.La ultima audiere din proces, "tatal" avea copilul cu cu el in sala de judecata, au mai spus avocatii. La un moment dat, acesta incerca sa-l faca pe copilul sau sa adoarma, in timp ce avocatii discutau probleme cu judecatorul.(I.S.)