Premierul Boris Johnson vrea sa scoata Camera Lorzilor din Londra, dupa 200 de ani

La alegerile nationale de luna trecuta pentru camera inferioara, conservatorii lui Johnson au castigat mai multe mandate in nordul Angliei, care voteaza in mod traditional cu Partidul Laburist (de opozitie), asigurandu-si o larga majoritate in Parlament.In vederea consolidarii acestor castiguri, Johnson a promis sa sporeasca investitiile in nordul Angliei, care a avut de suferit din cauza declinului industriilor grele si a politicilor de austeritate ca urmare a crizei financiare, a relatat Sunday Times, fara a cita surse.York, fondat de romani si renumit pentru impunatoarea sa catedrala, este prima alegere pentru mutare, in detrimentul Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie.Camera Lorzilor, fondata in 1801, ai carei membri nu sunt alesi, ci numiti de regina din randul aristocratilor si al inaltului cler, este considerata in principal un mecanism de revizuire si perfectionare, dar are tehnic dreptul de a bloca legi.