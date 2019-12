Premierul britanic vrea pedepse drastice pentru terorism: Unii nu ar trebui sa iasa niciodata din inchisoare

Cazul lui Usman Khan

Ziare.

com

Statul Islamic a revendicat atacul comis de britanicul Usman Khan, in varsta de 28 de ani, condamnat in 2012 pentru infractiuni teroriste si eliberat conditionat dupa sase ani "Acest sistem trebuie sa ia sfarsit - repet, trebuie sa inceteze", a spus Boris Johnson, in plina campanie pentru realegerea sa la alegerile parlamentare anticipate din 12 decembrie."Pentru toate infractiunile teroriste si extremiste, condamnarea pronuntata de judecator trebuie sa fie executata in mod efectiv:", a adaugat liderul conservator, potrivit unor afirmatii transmise de presa britanica."Daca ati fost condamnat pentru o infractiune terorista grava, ar trebui sa existe o condamnare obligatorie minima de 14 ani si unii nu ar trebui sa iasa niciodata din inchisoare," a mentionat el."Aceste schimbari simple, conform celor spuse de cand am devenit prim-ministru, ar fi impiedicat acest atac", a subliniat premierul britanic.Usman Khan a fost condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea pe o durata nedeterminata in 2012, cu un minim de opt ani, fiind redusa la 16 ani in apel in 2013 pentru apartenenta la un grup care intentiona sa comita un atac cu bomba la Bursa din Londra si sa creeze o tabara de antrenament pentru teroristi in Pakistan.Premierul a facut aceste declaratii duminica la o conferinta despre reabilitarea detinutilor, organizata de Universitatea Cambridge intr-o cladire aflata la doar cativa pasi de London Bridge, un pod din centrul Londrei unde un alt atac revendicat de Statul Islamic s-a soldat cu opt morti in 2017.