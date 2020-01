Premierul britanic vrea sa incheie tratamentul preferential pentru imigrantii europeni si sa fie mai deschis fata de cei africani

Ziare.

Vorbind in fata a numerosi sefi de stat africani, printre care presedintele egiptean Abdul Fattah al-Sissi si cel kenyan Uhuru Kenyatta, seful executivului de la Londra si-a exprimat vointa de a face din Regatul Unit un investitor major in Africa.Johnson a subliniat ca iesirea Regatului Unit din UE la sfarsitul acestei luni va marca si sfarsitul tratamentului preferential pentru imigrantii europeni veniti sa munceasca in aceasta tara."Sistemul nostru (de imigratie) devine mai just si echitabil fata de prietenii si partenerii nostri din lumea intreaga si va trata oamenii la fel, indiferent de unde vin", a spus premierul britanic, citat de AFP."Punand oamenii inaintea pasaportului lor, vom fi in masura sa atragem cele mai bune talente", a adaugat el.Organizat cu doua saptamani inaintea iesirii Regatului Unit din UE, de la acest summit cu invitati lideri africani se asteapta anuntarea incheierii unor acorduri comerciale intre companii britanice si africane estimate la circa 6,5 miliarde de lire sterline (circa 7,6 miliarde de euro).Pe de alta parte, in contextul organizarii de catre Regatul Unit a summitului asupra schimbarilor climatice COP26, la sfarsitul anului la Glasgow, Boris Johnson a anuntat o schimbare a strategiei de investitii pentru a contribui la combaterea schimbarilor climatice."Nu are sens ca Regatul Unit sa diminueze cantitatea de carbune pe care o consumam'' daca astfel sunt incurajate state africane sa foloseasca mai mult carbune, a estimat el. ''Toti respiram acelasi aer, traim sub acelasi cer. Cand emisiile de carbon cresc si planeta se incalzeste, noi toti suferim", a argumentat Johnson."Niciun cent al contribuabililor britanici nu va mai fi investit direct in extractia de carbune sau in arderea acestuia pentru a produce electricitate. Ne vom concentra in schimb pe sustinerea tranzitiei catre alternative cu putin sau zero carbon", promite premierul britanic.