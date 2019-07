Premierul Leo Varadkar: Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie reunificarea Irlandei

Ziare.

com

Seful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, ca un Brexit dur ar putea submina pozitia Scotiei in interiorul Regatului Unit.Intrebat, in cadrul unei conferinte pe teme politice, daca guvernul irlandez intentioneaza sa inceapa demersurile pentru reunificarea Irlandei, Leo Varadkar a spus ca in prezent nu exista un astfel de plan, in contextul in care el ar fi considerat un act provocator de catre unionistii pro-britanici din Irlanda de Nord."Dar, in cazul unui Brexit dur, aceste intrebari se vor pune", a precizat el.", a spus Varadkar la o conferinta din cadrul Scolii de vara MacGill, organizata in nord-vestul Irlandei.La referendumul din iunie 2016,Peste 3.600 de persoane au murit in Irlanda de Nord in trei decenii de violente intre nationalistii irlandezi ce sustineau reunirea cu Irlanda, pe de o parte, si fortele de securitate britanice si unionistii pro-britanici, pe de alta parte.