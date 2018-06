Presa din Marea Britanie a publicat mai multe e-mailuri din care reiese ca sustinatori ai campaniei pro-Brexit ar fi avut legaturi cu Rusia

Ziare.

E-mailurile, publicat de Sunday Times si citate de Observer , editia de duminica a The Guardian, par sa arate ca lideri ai campaniei Leave.EU au avut cateva intalniri cu oficiali rusi inainte de controversatul referendum, cand 52% dintre participanti au votat pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.E-mailuri de la Arron Banks, principalul fondator al campaniei Leave.EU, si de la un asistent, Andy Wigmore, au aratat ca ei "au avut intalniri repetate cu oficiali rusi pentru a discuta despre oportunitati de afaceri si chestiuni de interes reciproc", a scris Sunday Times.Conform ziarului citat, Banks si Wigmore au fost introdusi lui Alexander Yakovenko, ambasadorul rus la Londra, de catre Alexander Udod, "un presupus ofiter al serviciilor secrete ruse care a fost dat afara din Marea Britanie dupa otravirea lui Serghei si Iuliei Skripal la Salisbury".Ziarul citat a precizat ca a primit e-mailurile de la jurnalistul britanic Isabel Oakeshott, scriitorul din umbra al lui Banks la cartea acestuia, "The Bad Boys ofBrexit" ("Baietii rai ai Brexit-ului").Banks, care s-a alaturat fostului lider al Partidului pentru Independenta Marii Britanii, Nigel Farage, in a-l sustine si in a-l intalni pe presedintele american Donald Trump, a recunoscut anterior ca a luat masa si ca a baut cu Yakovenko in 2015.