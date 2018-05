Presedintele Cehiei recunoaste ca tara sa a produs agentul neurotoxic Novichok: Nu ar trebui sa mintim!

Ziare.

"Am produs si depozitat agentul neurotoxic Novichok, dar in cantitati nesemnificative. Stim unde si cand. Nu suntem ipocriti. Nu ar trebui sa mintin despre asta", a spus joi seful statului pentru un post de televiziune nationala, preluat de agentia rusa Tass.Zeman a cerut serviciilor de informatii sa cerceteze daca substanta chimica folosita in atacul de la Salisbury asupra spionului Skripal ar fi putut fi produsa in Cehia.Administratia Vladimir Putin a respins acuzatiile privind implicarea in atac, explicand ca sursa substantei neurotoxice trebuie cautata in Marea Britanie ori in tari precum Cehia, Slovacia, Statele Unite si Suedia."Anul trecut, in luna noiembrie, institutul Ministerului Apararii a testat o substanta de tip A-230. Cantitatea era nesemnificativa. Dupa test, a fost distrusa in totalitate", a recunoscut Zeman.