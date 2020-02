Prima zi fara Regatul Unit in UE: Presedintele Consiliului European indeamna sa vedem partea luminoasa a vietii

Ziare.

Referirea facuta e la filmul "Viata lui Brian", al celebrului grup de comedianti britanici Monty Python, informeaza EFE."Priveste mereu latura frumoasa a vietii", a scris Michel sambata pe contul sau de Twitter, referindu-se la cantecul cu care se termina filmul din 1979 intr-o arhicunoscuta scena in care un grup de condamnati la moarte prin crucificare canta, fluiera si transmit acest mesaj plin de optimism.Presedintele Consiliului European a insotit mesajul de o fotografie cu cheiul Doverului, in Regatul Unit, si cu melodia "Always look on the bright side of life", cu comentariul: "Stare de spirit intr-o zi de sambata. Omagiu adus lui Terry Jones", o referire la regizorul filmului si actor in grupul Monty Phyton, care a murit la 21 ianuarie, la varsta de 77 de ani.Peste imaginea cheiurilor din Dover, punctul cel mai apropiat intre Regatul Unit si Europa continentala, Michel a adaugat o referire la "noua relatie" dintre Londra si Bruxelles, peste care a pus inimioare si steaguri cu mesajul "UE iubeste Regatul Unit".Pe un ton mai institutional si mai putin emotional, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a difuzat ca prim mesaj in aceasta sambata si pentru prima zi de Brexit un articol de opinie pe care l-a semnat impreuna cu Michel si cu presedintele Parlamentului European, David Sassoli, si care a fost publicat vineri de 24 de publicatii europene.